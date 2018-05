Maurizio Costanzo tuona contro il Grande Fratello: “La finestra sulla discarica”

Lo spettacolo dispensato in questi giorni ai telespettatori italiani del ‘Grande Fratello’ non piace affatto a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo che delle reti Mediaset è di casa.

Arcinota è la polemica con il conseguente rimpallo di accuse, scuse, provvedimenti e giustificazioni, scaturita in seguito alla vicenda delle aggressioni verbali successe all’interno del reality, e sulla scia dei deprecabili episodi, Costanzo ha espresso la propria opinione durissima in un articolo pubblicato su Libero Quotidiano.

“Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare «La finestra sulla discarica». Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo” scrive il giornalista che esprime così il suo breve, ma esaustivo commento sul programma televisivo condotto da Barbara d’Urso, regina dello share quotidiano in casa Mediaset.