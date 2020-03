Claudia Lai, la moglie di Nainggolan malata di cancro: "Per l’emergenza Coronavirus non trovo farmaci per le mie cure"

E' durissimo il messaggio pubblicato su Instagram da Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, che dall'anno scorso sta combattendo una battaglia contro il cancro. La 37enne dichiara che, a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione Coronavirus, trova difficile reperire i medicinali utili ai malati oncologici.

"Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus - scrive Claudia - Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna... #iorestoacasa #codiv19 #chefinefaremo #demmerda".

L'invito di Claudia ai follower è quello di seguire le indicazioni del decreto emanato ieri sera dal premier Conte per contenere la diffusione del virus, ovvero di restare a casa per collaborare con l'enorme sforzo dei medici attivi nei reparti di terapia intensiva. Lei si immortala nella città di Cagliari insieeme alle sue bambine, Aysha, nata nel 2012, e Mailey, venuta al mondo nel 2018, entrambe avute dal centrocampista del Cagliari.