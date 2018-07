E' morta la giornalista Laura Nobile

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morta a 47 anni Laura Nobile, nota cronista di cultura e spettacoli, che da tempo lottava contro la malattia.

Appassionata di teatro, tra le sue molteplici collaborazioni anche quella con "Repubblica". Da anni seguiva per il famoso quotidiano tutti i più importanti eventi culturali della sua Sicilia, tra cui il Festino di Santa Rosalia, lo spettacolo che amava di più seguire e che si sta svolgendo a Palermo proprio in questi giorni.

Addolorati i colleghi di Live Sicilia, altra testata su cui scriveva Laura Nobile, che la salutano con una toccante lettera sul sito. Eccone qualche stralcio:

"Addio alla nostra dolcissima amica e collega. E' morta Laura Nobile, ragazza sensibile e coraggiosa, brava giornalista, una persona incantevole. E' morta Laura e siamo affranti.

E' morta Laura, dopo avere lottato con valore e pazienza. Un abbraccio ai suoi cari, ai colleghi di 'Repubblica' che la stanno piangendo, in questo lutto che colpisce una comunità e una famiglia.

E lo stesso abbraccio è per te, cara e dolce Laura, ovunque tu sia, a margine di questa cronaca che mai avremmo voluto scrivere. Tutte le cose migliori che speriamo, oltre l'ostacolo delle nostre paure e delle nostre fragilità, sono qui per te, adesso. Nell'atto del congedo, vogliamo immaginarti, davanti a una immensa pagina bianca con tutto da cominciare e da raccontare ancora. Ti sia lieve il cielo".