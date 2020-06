Lutto per Amedeo Grieco, è morta la mamma

E' morta la mamma di Amedeo Grieco, il comico del duo pugliese 'Pio e Amedeo'. La donna aveva 57 anni e si presume fosse malata. Non si hanno infatti ulteriori notizie sulla sua scomparsa, ma lo scorso dicembre, in un post su Instagram, Amedeo aveva lasciato intuire ci fosse qualcosa che non andava: "Passerà anche quest'altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare... ed esserci ancora, ancora - aveva scritto accanto a una foto di loro sorridenti nel giorno del 56esimo compleanno della signora Grieco - Abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme... Perchè non c'è persona di cui si ha più bisogno, sempre... In ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene".

La notizia della morte della mamma di Amedeo si è diffusa sui social, confermata dal comico che ha risposto ai messaggi di cordoglio lasciati da tanti fan sulla pagina Facebook 'Foggia Underground': "Grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all'anima".