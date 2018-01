Marina Ripa di Meana è morta. Lo annuncia il sito Dagospia.

Stilista, scrittrice e personaggio televisivo italiano, è venuta a mancare dopo una malattia di cui lei stessa aveva parlato in tv. Aveva 76 anni. Ai suoi amici - riferisce Dagospia - aveva detto: "Sarà il mio ultimo Natale". E così è stato. Per suo volere - spiegano all'Ansa fonti della famiglia - non sono previste cerimonie funebri.

In occasione di una delle ultime apparizioni televisive, risalente a maggio, aveva mostrato il viso e il corpo ricoperto da chiazze rosse, spiegando che, ormai da 16 anni, stava lottando contro il cancro. Proprio una delle terapie a cui si era sottoposta le aveva scatenato una reazione allergica. Questo non l'ha frenata dal presenziare nei salotti tv, dove si mostrava coperta da un velo.

Nata a Reggio Calabria il 21 ottobre 1941 con nome di battesimo Marina Elide Punturieri, è stata la moglie di Alessandro Lante della Rovere, prima di risposarsi con Carlo Ripa di Meana, ed una delle protagoniste più significative del jet set e dei salotti culturali italiani. Un personaggio anticonvenzionale e trasgressivo, amica di Alberto Moravia e degli artisti Mario Schifano e Tano Festa, capace di accendere ed animare discussioni con opinioni eccentriche e fuori dagli schemi.

Ha scritto una decina di libri (“I miei primi quarant’anni nel 1984, Vizi, veleni e velette nel 1990, Lettere a Marina nel 2006 e Roma al Rogo nel 2008”), e ha diretto un film, il thriller "Cattive ragazze" (1992) con protagonista Eva Grimaldi. Ha partecipato ha svariate campagne a sfondo animalista contro l’uso delle pelli e delle pellicce, e di recente era attivista per la diagnosi precoce dei tumori. Nel 2016 ha pubblicato il suo libro autobiografico "Colazione al Grand Hotel. Moravia, Parise e la mia Roma perduta".