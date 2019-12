Alessandro Preziosi, morto il papà Massimo

Lutto per l'attore Alessandro Preziosi. Questa notte è venuto a mancare il papà Massimo, penalista di Avellino, ex sindaco della città campana.

Chi era Massimo Preziosi, papà di Alessandro Preziosi

Come riporta AvellinoToday, Massimo Preziosi una storia professionale nell'avvocatura di assoluto successo. A soli 25 anni è già avvocato ed ha il suo esordio in Corte d’Assise. Da quel giorno molti sono stati i suoi impegni sia nel campo professionale – legale sia in quello politico. È stato eletto sindaco della città di Avellino, carica ricoperta dal 1975 al 1980, ci riprovò nel 2009 senza fortuna.

E' stato Presidente della Camera Penale di Avellino fino al luglio 2013. Si è sempre distinto per la sua professionalità e per la dedizione e la passione con cui ha affrontato tutti i suoi impegni. Molte sono state le difficoltà lungo il suo percorso ma i suoi successi gli hanno garantito il riconoscimento di principe del Foro. I funerali si terranno giovedì 12 dicembre, alle 10, presso la Chiesa del Rosario di Avellino.

Questo il messaggio di cordoglio della Camera Penale Irpina: "Il Presidente della Camera Penale Irpina e tutto il Direttivo piangono oggi la scomparsa di un grande maestro. Avvocato straordinario e uomo impegnato da sempre nelle battaglie a tutela dei diritti, Massimo Preziosi rimarrà per sempre nume tutelare dell'avvocatura penale Irpina ed italiana lungo il cammino della difesa delle garanzie del cittadino".