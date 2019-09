Aaron Carter soffre di schizofrenia e bipolarismo: l’annuncio in tv

Ha voluto ammetterlo in tv di soffrire di schizofrenia, bipolarismo e ansia. Davanti al pubblico del seguitissimo programma americano ‘The Doctor’, il cantante Aaron Carter, fratello di Nick della band Backstreet Boys, ha parlato del difficile momento che sta attraversando dopo aver ricevuto la diagnosi che accerta i disturbi mentali.

“Non sto bene. Sono malato, ho diversi disturbi mi è stata recentemente diagnosticata la schizofrenia, il disturbo bipolare, la depressione e soffro di violenti attacchi d’ansia”, ha ammesso Carter davanti alle telecamere elencando le innumerevoli medicine che è costretto a prendere per curarsi mostrate in un sacchetto di plastica. L’intervista, registrata ma non ancora trasmessa, è stata commentata dal cantante con un post su Instagram che ha anche confermato la rottura con la sua ex Lina Valentina: “Sto imparando, sto crescendo e sto dando il massimo come uomo per prendermi cura di me stesso ed essere indipendente, cosicché quando la mia futura moglie si paleserà saprà che ha un uomo vero che la ama incondizionatamente perché lei ama me così…Ovunque sia”.

Il passato turbolento di Aaron Carter

Aaron Carter aveva già partecipato alla trasmissione The Doctor nel 2017 sottoponendosi a un test HIV risultato negativo. Nel 2017 è stato arrestato per poi finire in rehab e nello stesso anno aveva fatto coming out definendosi bisessuale. Oggi il cantante ha abbandonato droghe e alcol e sembra intenzionato a riprendere in mano la propria vita.