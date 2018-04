Gli Abba tornano dopo 35 anni: "E' come se il tempo non fosse passato"

A volte ritornano. Dopo 35 anni di assenza, gli Abba si riaffacciano sul panorama della musica internazionale con due brani inediti. L'annuncio sulla loro pagina Instagram: "Tutti noi quattro sentivamo, dopo 35 anni, che sarebbe stato bello riunire le forze e ritrovarci in studio. Lo abbiamo fatto ed è stato come se il tempo non fosse passato e ci fossimo presi solo una piccola vacanza. Un'esperienza entusiasmante".

Gli Abba hanno registrato due brani, uno dei quali, "I Still Have Faith In You" sarà pubblicato a dicembre. La storica band svedese, nata nel 1970, si è sciolta nel 1982 e i quattro componenti, ovvero Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid (Frida) Lyngstad, avevano preso strade separate. Nel 2016 avevano suonato per la prima volta insieme dopo trent'anni a Stoccolma prima di celebrare l'evento "Mamma mia! The Party".

Questa estate arriverà nelle sale di mezzo mondo il sequel di "Mamma mia", il film con Meryl Streep e Amanda Seyfried che dopo aver incassato 600 milioni di dollari nel mondo ritroverà i personaggi del primo capitolo dieci anni dopo. In Italia sarà nelle sale il 6 settembre con il titolo "Mamma mia! Ci risiamo!".