Ottanta anni di Adriano Celentano: innovatore tradizionalista, è sempre rock

Adriano Celentano compie 80 anni il 6 gennaio. Ottanta anni da protagonista della scena musicale italiana, ma non solo. Perché Adriano il Molleggiato è entrato urlando nelle case degli italiani quando negli anni Cinquanta si muoveva come Elvis e cantava il rock'n'roll e non ne è più uscito, evolvendosi negli anni ma rimandendo sempre fedele a se stesso.

Celentano è il "Re degli ignoranti", un uomo del popolo che rimpiange il cielo terso e il verde dei prati prima della colata di cemento, e che può parlare d'amore, quello sentimentale e quello universale tra esseri umani, ma anche di politica, di religione. Di tutto. Perché Adriano - cantante, ballerino, imitatore, attore, regista, produttore discografico e cinematografico, conduttore e chi più ne ha più ne metta - può fare tutto.

Impossibile non farsi prendere dai ritmi forsennati de "Il tuo bacio è come un rock" o "Prisencolinensinainciusol", sentire il cuore sciogliersi per "Storia d'amore" e "Io non so parlar d'amore", e tante, tante altre. Perché si potrebbe continuare all'infinito, citando il canzoniere sterminato di Celentano, che ha accompagnato più di cinquant'anni di vita Italiana anche nelle vesti di "guru".

Innovatore e tradizionalista al tempo stesso. C'è chi lo ama alla follia e chi lo odia altrettamento violentamente. Di sicuro non lascia indifferenti.

80 anni di Adriano Celentano: 8 canzoni per 8 momenti importanti della sua vita