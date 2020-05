Agostino Penna sveglia Roma, 'Nessun dorma' all'alba della Fase 2 | Il video esclusivo

"Nessun dorma". E domenica notte, in effetti, non saranno stati pochi quelli che non sono riusciti a prendere sonno, smaniosi - e curiosi - di aprire la porta di casa alla Fase 2. Un lockdown durato quasi due mesi che ora lascia spazio a una lenta e prudente ripartenza, alla quale Agostino Penna ha voluto dare voce.

Il musicista, vincitore dell'ultima edizione di 'Tale e Quale Show', si è esibito all'alba di lunedì 4 maggio a Roma, in una Piazza Venezia ancora deserta, sotto un assolato Altare della Patria a fare da backstage. Nel video - pubblicato in esclusiva da Today - l'assolo di chitarra elettrica sulle note dell'Inno di Mameli, suonato da Gino Mariniello, anticipa la performance da brividi di Penna.

"Questa iniziativa è realmente nata dal mio cuore, durante il periodo di lockdown - racconta a Today - Inizialmente avevo fatto richiesta alla Questura di Roma per un vero e proprio spettacolo con tanto di palco, seguendo le regole previste dalle nuove norme governative, con il coinvolgimento di tutti gli operatori dei vari settori della musica dal vivo (soprattutto quelli dietro le quinte) fortemente penalizzati da questa situazione: volevo in qualche modo sperimentare una modalità che potesse essere anche un p' da esempio per l'estate. L'intenzione era di portarli tutti con me in una piazza centrale, rappresentativa di tutte quelle in Italia, ma mai avrei immaginato che mi accordassero la suggestiva Piazza Venezia, nel cuore delle Capitale, all’inizio dei Fori Imperiali".

Una prima volta che non dimenticherà mai: "La modalità non era quella che avevo proposto - spiega ancora - ma ho accettato al volo: ho organizzato in poco tempo un'esibizione di 'Nessun dorma', con cui non mi ero mai cimentato prima, preceduta da alcune note dell'Inno d'Italia suonate dalla chitarra elettrica del mio amico Gino Mariniello, e ho dato il via a questa avventura in due giorni". Più che una performance, un momento unico: "Il 4 maggio, alle 4 del mattino, ho cantato dal vivo, con base e chitarra, camminando sulle rovine

"Così il 4 maggio, alle 4 del mattino, ho cantato dal vivo, con base e chitarra, camminando sulle rovine dell’antica Roma, all'alba di un nuovo giorno. E' stato davvero magico il momento in cui, mentre il pezzo recitava 'la luce splenderà', il sole faceva capolino alle mie spalle: l’ho accolto praticamente nelle mie mani. Eravamo entrati da poche ore nella fase 2 e, simbolicamente, è stato un po' l'inizio di una ripartenza e di una nuova storia da scrivere, quello che auspico per tutti noi. Spero che questo segnale musicale possa essere l’inizio di una ripresa in una direzione di miglioramento"conclude Penna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.