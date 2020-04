Al Bano ricorda Detto Mariano, morto di coronavirus: “Fu lui a dirmi di sposare Romina”

Dell’emergenza coronavirus e delle criticità di un periodo tanto difficile per il mondo intero Al Bano Carrisi ne ha parlato più volte da quando è iniziata la quarantena. Il cantante pugliese è tornato a farlo nella trasmissione di RaiRadio2 'I Lunatici' nel corso di un’intervista durante la quale ha commentato l’emozione provata per aver allietato il personale sanitario del policlinico di Bari con la sua ‘Felicità’ (“Cantavo dietro alle finestre, loro vedevano me ma io non vedevo loro. Io cantavo e loro rispondevano alle mie battute. È stato veramente toccante"), ma anche ricordato l’amico Detto Mariano, scomparso qualche giorno fa proprio a causa del coronavirus.

Al Bano ricorda Detto Mariano

"Mi ha fatto piangere perdere un amico, Detto Mariano… Si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”, ha confidato Al Bano, legato da profondo affetto all’autore e arrangiatore di successi del Clan di Adriano Celentano e poi di molti brani di Mina e Battisti, morto a 82 anni a Milano per le conseguenze del coronavirus. La loro amicizia durava dal 1964 e fu proprio lui a consigliargli di sposare Romina Power, diventando loro testimone di nozze.

“Romina mi disse che era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci. Lui era il mio Virgilio”, ha ricordato Al Bano: “In quel periodo lavoravo in una catena di montaggio, poi è arrivato il periodo della cassa integrazione e i giorni me li spendevo tutti in musica. Il clan Celentano mi fece un contratto perché interessava la mia voce. E Mariano fu di una disponibilità indimenticabile. È sempre rimasto così, umano, gentile. Perderlo è stato un grande dolore. Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo. Non puoi restare indifferente”.

Una perdita dolorosa per il cantante, ma anche per la stessa Romina Power che, nel giorno della morte di Detto Mariano, gli ha dedicato un pensiero sui social: “Voglio ricordare il maestro Detto Mariano con questa foto spiritosa scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggeri’ , “Ue’ ragazzi , perché non vi sposate?” Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi! E’ stato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore”.

Chi era Detto Mariano, compositore di canzoni per Mina, Celentano e Battisti

Detto Mariano, autore, arrangiatore, paroliere, pianista, produttore discografico ed editore musicale di successo, ha collaborato con molti artisti tra i quali Adriano Celentano, Al Bano, I Camaleonti, Mario Del Monaco, Mina e Lucio Battisti, realizzando gli arrangiamenti di alcune canzoni entrate nella storia della musica leggera italiana e diventando uno dei più noti arrangiatori italiani. Ma è stato anche un ottimo autore di colonne sonore di successo.

Nel 2006 viene insignito del "Leone d'oro alla carriera" insieme a Tony Renis, Al Bano, Edoardo Vianello e sarà l'unico musicista ad essere insignito della "Gondola d'oro" fino a quel momento assegnata solo ad artisti cantanti. Tra i suoi successi, 'Il ragazzo della via Gluck' per Celentano, 'Nel sole' di Al Bano, Insieme e 'Viva lei' per Mina e 'Emozioni' per Lucio Battisti, questi tra i maggiori successi come arrangiatore di Mariano. Come autore, i suoi testi più noti sono stati 'Ciao amore' per Celentano, 'L’immensità', scritta con Mogol e rivendicata però da Don Backy.