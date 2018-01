La bomba erotica di Al Bano: "Fare musica è come scopare"

Dopo 50 anni di onorata carriera Al Bano smette di cantare. Il suo addio alla musica, alla fine di quest'anno, lo ha confermato più volte, anche se non sarà facile per lui allontanarsi da una passione così forte, talmente forte da paragonarla a uno dei piacere più belli della vita.

"Fare musica è come scopare - ha detto in un'intervista senza filtri a Rolling Stone Italia - E' fantastico. Per me la musica è stata sempre come un tappeto magico. Quando avevo cinque anni mio padre mi portava in campagna a zappare nei campi. E lì mi ricordo che cantavo. Stessa cosa a scuola: una volta consegnai un testo di una mia canzone al posto delle risposte di un compito di chimica. Quando la professoressa venne da me per chiedermi spiegazioni le risposi: 'E' questa la mia chimica'. Ovviamente quell'anno mi bocciarono".

Appeso il microfono al chiodo, Al Bano ha già fatto sapere che si dedicherà a tempo pieno alle sue terre e alla produzione del vino. E se non sarà più la musica a fargli provare quella "goduria pazzesca", non è detto che l'addio sia anche a tutto il resto: "Eh no - ha risposto al giornalista che non si è lasciato sfuggire la battuta - Finché ce la faccio vado avanti. E' uno dei piaceri della vita, non vedo perché smettere".