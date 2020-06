Al Bano, la figlia Jasmine a Sanremo? "Il talento ce l'ha, vedremo"

Il debutto musicale di Jasmine Carrisi è stata una sorpresa per tutti, anche per Al Bano, che da sempre sostiene la passione di sua figlia per la musica, ma è rimasto davvero stupito: "Ha talento, è riuscita a fare questo brano da sola - ha fatto sapere all'Adnkronos - Ha scritto tutto da sola su una base fantastica di Alterisio Paoletti e devo dire che mi ha positivamente impressionato".

Jasmine Carrisi è uscita pochi giorni fa con 'Ego', un brano rap che parla della superficialità di alcuni rapporti e del desiderio spasmodico di apparire. L'idea è nata durante il lockdown, quando Jasmine, 19 anni (figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso), da sempre appassionata di musica rap e trap (suona il pianoforte) ha deciso di trasformare i suoi pensieri pubblicando il suo primo singolo prodotto dalla etichetta A.C. Production e distribuito dalla major Sony Music Italy. Il videoclip di 'Ego' che uscirà a breve è stato interamente girato a Cellino San Marco ed è diretto da Mauro Russo, regista di molti videoclip di grandi artisti italiani, tra cui Fabio Rovazzi.

"Jasmine una mia erede? Non credo, sono due mondi diversi" ha detto Al Bano che però non esclude che un giorno la figlia possa salire sul palco con lui: "Se ne ha voglia perché no. Quando ho compiuto 70 anni, Jasmine mi ha regalato un cd con dei brani e ho scoperto che parlava e cantava in inglese e io non lo sapevo. Ho sentito come cantava e mi sono detto: 'Però niente male!'. Così il 14 giugno, giorno del suo 19esimo compleanno, le ho preparato un 'Jasmine day' con la collaborazione di Telenorba, così il suo brano gliel'ho presentato io, facendole una sorpresa". Su cosa ne pensa di una eventuale partecipazione della figlia al prossimo Festival di Sanremo il cantante ha detto: "Non ci sto pensando proprio. Secondo me è presto ma è maggiorenne e può decidere quello che vuole. Il talento in erba ce l'ha come del resto tutti i miei figli per quello che riguarda l'arte e la musica. Vedremo".