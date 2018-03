Al Bano, la decisione dopo l'infarto e quell'avvertimento: "Se vuoi fare la fine di Pino Daniele..."

Una vita dedicata alla musica, e dire addio al palcoscenico è dura per Al Bano Carrisi, che ha fatto sapere di voler smettere con i concerti con la fine di questo 2018. Il cantante, tra i giudici della nuova edizione di The Voice, al via su Rai 2 da giovedì 22 marzo, fa un passo indietro dopo i due infarti che lo hanno colpito nel dicembre 2016.

"Smetto di fare i concerti - ha confermato in un'intervista a Libero - Nessuno ci crede, ma o ascolti i messaggi del cuore, dell'ischemia, o ti arriva il conto finale. Intorno ai 73 anni il mio corpo mi ha presentato un po' di conti, che hanno stupito anche me. All'infarto mai avrei pensato. Ero a Roma e mi dissero che avrei dovuto essere operato. Quando proposi di essere trasferito a Milano replicarono: 'Se vuole fare la fine di Pino Daniele...'".

La paura è stata tanta, ma se Al Bano anche in quel caso ha tirato fuori tutta la sua forza e soprattutto ha messo davanti la musica, il suo grande amore: "Dopo quattro giorni avevo un appuntamento con papa Francesco al quale non potevo e non volevo rinunciare. Me l'hanno sconsigliato, ma io, testardo: morire per morire preferisco morire ai piedi del Papa che in un letto d'ospedale".

Adesso, invece, è arrivato il momento di tirare il freno a mano: "Cantare è passione, ultimamente, però, a volte è sofferenza. Ma se il buon Dio mi darà qualche altro miracolo e ritrovero l'Al Bano che conosco, quello che prova fino in fondo il piacere di cantare e non quello che c'è adesso che ancora fatica, ma, allora...".