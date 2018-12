Al Bano canta con Salvini: "Sta facendo un grande lavoro per gli italiani"

“Matteo Salvini? Sta facendo un gran bel lavoro per il suo partito e anche per gli italiani”. A parlare è Al Bano Carrisi, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

L'incontro tra Al Bano e Matteo Salvini

Proprio oggi l'artista pugliese ha incontrato il vicepremier e leader della Lega al Viminale. “Si, mi hanno chiamato dei miei amici cinesi, due imprenditori, coi quali si è parlato di intensificare la presenza dei vini italiani in Cina, operazione su cui Salvini è d'accordo”. Con l'occasione, ha anche cantato col Ministro dell'Interno. “Abbiamo cantato 'Nel sole' e 'Felicità', è stato bravo, si è difeso bene. Certo - ha detto Al Bano a Un Giorno da Pecora - come politico è 100mila volte meglio”. Al leghista ha regalato anche una bottiglia del suo vino rosso. "Un Baccus, un primitivo in purezza". E gli ha fatto anche una dedica: a Matteo Salvini, in Vino Veritas. "Si, le è piaciuta?". E avete parlato del dj e produttore dance Gabry Ponte. "Perché ha fatto un remix di 'Felicità'".