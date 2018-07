Al Bano e Romina truffati, salta il concerto: "In 53 anni mai successo niente del genere"

"Siamo costernati", così Al Bano e Romina hanno annunciato in un video su Instagram l'annullamento dell'attesissimo concerto di Rimini, in programma giovedì 26 luglio. Dietro al forfait un raggiro da parte dell'organizzazione, come spiega la coppia sul social: "Nessuno è stato pagato. Compreso il service per l'impianto del suono. Alle otto avrebbero staccato l'impianto e senza impianto un cantante non può cantare. Anche con la buona volontà di accontentare il pubblico cantando gratis".

Un imbroglio non solo sgradevole (soprattutto per i fan), ma anche dispendioso: "A noi rimangono i costi dei musicisti, tecnici, service luci, viaggi e alberghi per tutto il gruppo di 25 persone - scrive Romina - Il dott. Andrea Gnassi, sindaco del comune di Rimini, di sua spontanea volontà è stato generoso nell'offrire a me e Al Bano l'alloggio del Grand Hotel".

Grande amarezza per la coppia, che assicura di voler recuperare presto il concerto. "Un signore ha organizzato una serie di spettacoli, tra cui anche Ranieri, Arbore, Vecchioni - spiega Al Bano nel video - e non ha rispettato una sola clausula contrattuale. Ricevere oltre al danno anche la beffa non mi sembrava giusto. In 53 anni non era mai successo un fatto simile, ma so che avremo la possibilità di incontrarci ancora".