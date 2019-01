Al Bano e Romina Power insieme a Capodanno: il video su Istagram

Ancora insieme, sul palco, dopo tanti anni. Al Bano e Romina Power hanno passato così il loro Capodanno, cantando per il pubblico polacco a Zakopane.

Su Instragram, Romina Power ha pubblicato un video dal backstage, inquadrando l'ex marito mentre insieme avanzano verso il pubblico che li attende e iniziano a cantare.

Nel breve filmato si vede Al Bano camminare verso il centro della scena e girarsi a "controllare" se Romina lo sta seguendo e sorriderle. Lei risponde: "Sono qua".

Poche ore prima, sempre su Instagram, Romina Power aveva pubblicato una foto di un paessaggio innevato, prima di esibirsi "per uno show che verrà trasmesso in diretta per 100.000 tra pubblico presente e telespettatori. Il bello è che si canta ed il pubblico assiste tutti sotto la neve. Nevica da ieri anche alle prove. Non so a chi sia venuta questa idea".

Al Bano e Romina, film in arrivo?

Una reunion professionale annunciata già da tempo ma che come sempre fa felici i fan della coppia mentre secondo il settimanale "Vero" sarebbe già in cantiere un film sulla vita di Romina Power, dalla sua infanzia da figlia dei divi di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian fino all'incontro con Al Bano.