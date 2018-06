Al Bano senza filtri sulla sua salute: "Segnali molto seri, devo fermarmi"

Nessun passo indietro da parte di Al Bano sul suo ritiro dalla scena musicale. Il cantante, che lo scorso novembre aveva annunciato di volersi fermare, sta portando a termine gli ultimi impegni per poi prendersi una lunga pausa.

Alla base di questa decisione le sue condizioni di salute, e giovedì sera a Matrix Chiambretti lo ha detto senza filtri: "Sono cosciente del fatto che i segnali che il mio corpo mi ha mandato sono molto, molto seri. Devo riassestare la macchina e quando sarà come dico io allora tornerò, non so se tra un anno o 5 mesi. Io senza cantare sto male, ma devo fermarmi".

Due anni fa l'infarto lo ha messo a dura prova e ora è arrivato il momento di rallentare. Accanto a lui a Cellino San Marco i figli e, quando è in Italia, Romina con cui ha ritrovato un bellissimo rapporto, come ha più volte esternato lei negli ultimi mesi in diversi salotti televisivi. Una scelta che Al Bano condivide poco, ma che non disprezza: "Sentimenti così forti sarebbe interessante saperli tenerli chiusi dentro. Questo è il mio pensiero, che però non corrisponde al pensiero di Romina. Ma è meglio che ci siano persone che parlino d'amore, piuttosto che esibire l'odio".