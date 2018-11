"Al Bano sta bene", lo staff rompe il silenzio dopo la notizia del malore

Solo un grande spavento per Al Bano, che avrebbe accusato un leggero malore sabato sera, dopo un concerto a Zurigo, vedendosi costretto a dare forfait a Domenica Live, dove era atteso. L'assenza del cantante ha destato forte preoccupazione, ma poco dopo l'annuncio dato in diretta da Barbara d'Urso sono arrivate le prime notizie ufficiali sulle sue condizioni.

Lo staff e i famigliari di Al Bano, si apprende dall'Ansa, hanno rassicurato sul suo stato di salute, confermando la partenza per la Cina, prevista per lunedì, per un tour di concerti. Al Bano dunque sta bene e il forfait a Domenica Live, per i complottisti, si tinge di giallo.

Il cantante è sempre sotto controllo proprio per i problemi di salute avuti negli ultimi anni (due infarti e un'ischemia), ma di fermarsi non se ne parla. Se lo chiamano il Leone di Cellino San Marco un motivo ci sarà.