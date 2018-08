Al Bano, nuovo stop ai concerti: “Devo curare le mie corde vocali”

Pausa forzata per Al Bano Carrisi che, seppur per un periodo di tempo limitato, sarà costretto a interrompere la sua attività di cantante per curare le corde vocali.

Lo ha annunciato lui stesso a La Gazzetta del Mezzogiorno: "Devo rimetterle in sesto perché sono stressate da tanti anni di duro lavoro", ha spiegato l’artista pugliese che a partire da gennaio 2019, sospenderà i concerti.

“Se il buon Dio vorrà e tutto si risolverà nel tempo indispensabile all'assestamento della mia vocalità, io ci sarò anche nel 2019" ha aggiunto ancora per poi commentare i problemi di salute affrontati negli ultimi anni.

"In questi ultimi anni ho subìto un edema alla corda vocale destra, una cisti, un'ematoma... Insomma penso che sia giusto e doveroso fermarmi e revisionare, per tutto il tempo che sarà necessario, quel meraviglioso dono di Dio che è la mia voce!".

La notizia dello stop forzato di Al Bano ai concerti in programma per il 2019 arriva a pochi giorni dalle sue dichiarazioni che promettevano di dedicare ancora molto della sua vita alla musica.

“Correggo il tiro. La musica è così totalizzante nella mia vita che non posso onestamente dire: lascio e me ne vado”, aveva confidato il cantante in un’intervista al settimanale Oggi che lo scorso novembre aveva già annunciato il ritiro alla soglia dei 50 anni di gloriosa carriera, celebrata con il tour che lo vede esibirsi insieme a Romina Power, partner professionale con la quale i fan sperano in un tanto atteso ritorno di fiamma.