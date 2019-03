Ucraina, Al Bano si ribella e chiede i danni: "Via dalla black list o ricorrerò a Strasburgo"

Al Bano si ribella e chiede i danni all'Ucraina. Il cantante di Cellino San Marco, insieme con il suo avvocato Cristiano Magaletti, minaccia di ricorrere a Strasburgo dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed invita il nostro Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ad intervenire immediatamente per vie diplomatiche, tramite l’ambasciatore ucraino, per ottenere l’immediata cancellazione del nome dell’artista dalla relativa black list.

Al Bano chiede un risarcimento danni all'Ucraina

Al Bano intende altresì richiedere un risarcimento danni all’Ucraina, le cui somme saranno devolute in beneficenza ad un Ente benefico Ucraino. “Non ci fermeremo - afferma Magaletti - andremo sino a Strasburgo perché questo può diventare un pericoloso precedente. Al Bano è cittadino del mondo ed amico di tutti, deve essere libero di andare in Ucraina; chiediamo al nostro Governo di intervenire immediatamente perché hanno ingiustamente attaccato il simbolo della canzone italiana".

Il legale, poi, rivolge anche un appello anche ai media: “Questa vicenda non deve essere trattata con superficialità ed ironia, ma va dibattuta con la rabbia di chi si trova a subire un’enorme ingiustizia”.

Al Bano: "Tutto dipende dal mio apprezzamento a Putin? Non significa che sono contro l'Ucraina"

Già nei giorni scorsi Al Bano si era pronunciato sulla questione. Lo aveva fatto attraverso i microfoni de 'I Lunatici' di Radio 2, dove aveva auspicato di ricevere scuse da parte delle istituzioni: "Dicono che tutto dipenda dal mio apprezzamento per Putin e per la Russia? Ma se mi fanno una domanda avrò il mio diritto di rispondere come la penso - aveva dichiarato - Questo non vuol dire che sono contro l'Ucraina (...) Io mi considero un uomo di pace, non vedo perché mi debbano far passare per terrorista. Addirittura potrei attentare alla sicurezza nazionale, ma stiamo dando i numeri? Appena mi hanno dato la notizia ho pensato a un pesce d'aprile anticipato, o a qualcosa del genere. La mia coscienza è a posto. Non ho mai detto mezza parola contro l'Ucraina. Mi aspetto anche delle scuse".