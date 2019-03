Ucraina, lo sfogo di Al Bano: "Io trattato come un terrorista, ma porto la pace"

Dopo le parole di Toto Cotugno e quella lettera strappata a La vita in diretta, ora è Al Bano Carrisi a tornare sulla questione della "black list" ucraina, nella quale sia il cantante di Cellino San Marco che il collega toscano sono stati inseriti.

Al Bano: "Sono un uomo di pace"

In una lunga intervista a DiPiù, il cantante si è lasciato andare ad un lungo sfogo e ha detto chiaramente di voler essere cancellato da quella lista nera.

“Mi sono sentito trattato come un terrorista, ma io sono un uomo di pace e porto la pace, è questo che voglio spiegare. Vado fino in fondo per far togliere il mio nome da quella lista nera”.

Al Bano ha inoltre sottolineato di essere molto legato al popolo ucraino e di voler continuare ad esibirsi per tutti i suoi fan: “Ma come? - ha detto il cantante a DiPiù - Io sono legato al popolo ucraino, tra loro ho fans accaniti. Se le cose rimarranno così, non potrò più esibirmi nella tournée che era prevista in Ucraina alla fine di quest’anno”.

Carrisi, nella stessa intervista, ha anche ammesso di aver avuto sempre ottimi rapporti con i governi precedenti, ha sottolineato di essere solo un cantante italiano famoso all'Estero, ma senza alcuna intenzione di distruggere i Paesi dove si esibisce. E, su Putin, ha dichiarato di averlo visto l'ultima volta in Ungheria, a Budapest, in occasione dei mondiali di Judo, nessun incontro di tipo personale, dunque.