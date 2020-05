Nessuna gaffe, Al Bano conferma: “L'uomo ha vinto contro dinosauri”

Al Bano non molla, anzi, rilancia, e conferma la propria convinzione sul fatto che l'uomo avrebbe vinto contro i dinosauri. Bollata come clamorosa gaffe dalla stragrande maggioranza dei telespettatori di Domenica In, la discussa affermazione è tornata ad essere oggetto di commento nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, dove il cantante ha spiegato il suo personalissimo punto di vista.

“L'uomo esiste ancora, no? I dinosauri esistono? No. E allora, chi ha vinto?", ha chiesto provocatoriamente Al Bano che ha argomentato i motivi del suo ragionamento: "Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York. C'erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri, ma non c'è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l'immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro e non ho mai cancellato questa immagine".

"I dinosauri si sono estinti prima dell'arrivo dell'uomo? Si dice che... ma se al museo della storia naturale di New York hanno messo un'immagine del genere, ci sarà una ragione”, la sua spiegazione. Dunque: “Confermiamo che l'uomo è riuscito a distruggere i dinosauri", ha ribadito. Un’altra osservazione, poi, sull'emergenza Covid. "Bisogna sempre stare molto attenti, il virus non guarda in faccia nessuno. Neanche i cantanti”, ha dichiarato Al Bano. Quanto alle immagini della movida di questi giorni: “Si sono aperte le porte delle carceri domiciliari e tutti si sono dati alla pazza gioia, ma bisogna rimanere con gli occhi bene aperti perché il virus non è ancora morto”, il suo pensiero.