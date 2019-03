Albertino, addio a Radio Deejay dopo 35 anni

E' un fulmine a ciel sereno la notizia dell'addio di Albertino a Radio Deejay. Lo speaker lascia dopo 35 anni di onorata carriera, iniziata nel 1984 proprio nella storica emittente che ora perde una delle sue punte di diamante. La decisione, sofferta, per iniziare un nuovo capitolo altrettanto avvincente. Dal 1 aprile, infatti, Albertino sarà il nuovo direttore di M2O.

E' lui a farlo sapere su Instagram con un lungo e commovente post. "Lasciare Radio Deejay dopo 35 anni non sarà per niente facile - ha scritto - Via Massena è il posto dove sono cresciuto e dove ho realizzato i miei sogni. Che non sono finiti. Qui mi sono sentito un campione. Insieme a mio fratello e miei amici abbiamo raggiunto risultati impensabili, portando la radio su un altro livello. Ho avuto la fortuna di poter lavorare con dei talenti straordinari che ancora oggi rappresentano il top dello spettacolo italiano. Da Fiorello a Jovanotti, fino a Gerry Scotti, il primo a introdurmi ai microfoni di Radio Deejay un pomeriggio di 35 anni fa. Erano le due. 'Ciao sono Albertino'. Lo ripeterò centinaia migliaia di volte".

"Da grande volevo fare la radio - si legge ancora - Non avrei potuto fare altro. Non sono bello, non solo alto, non so giocare a calcio, non so cantare o ballare. Per farmi ascoltare, avrei soltanto potuto usare un megafono. Così è stato, con quello che anch’io ho contribuito a far diventare il più forte di tutti: quello di Radio Deejay. Adesso che sono grande mi è stata data una nuova opportunità, una sfida che dal primo di aprile affronterò con il mio gruppo di lavoro, con lo stesso entusiasmo di 35 anni fa".

Ogni sabato pomeriggio, però, Albertino continuerà a fare Deejay Time insieme a Fargetta, Molella e Prezioso. "Questo non è un addio" ci tiene a precisare.