Alessandra Amoroso racconta l’amore per Jovanotti: “Davanti a lui ho pianto”

Un mito, un idolo a cui ispirarsi, l’artista a cui guardava quando il successo nella musica era solo un sogno da custodire come il progetto più bello: per Alessandra Amoroso, Lorenzo Jovanotti rappresenta tutto questo, un modello a cui deve tanto professionalmente ma anche emotivamente, come ha raccontato in un’intervista al Corriere che ha descritto le sue emozioni da ragazzina ogni volta che le radio trasmettevano le sue canzoni, tra cui la preferita ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’.

“La sua musica ha scandito così tanti momenti della mia vita, ma quella canzone, in particolare, mi ricorda me e le mie sorelle che la cantavamo a squarciagola, in macchina”, ha ricordato Alessandra: “Solo che alla fine cambiavamo il testo, e anziché dire che il più grande spettacolo “siamo noi, io e te”, urlavamo: ‘siamo noi, noi tre’”.

Alessandra Amoroso e l’amore per Jovanotti: “Per me è un idolo”

Alessandra Amoroso, felicemente fidanzata con Stefano Settepani, ha raccontato che quando non aveva ancora iniziato la carriera di cantante e non si trovava in una situazione economicamente semplice, trovò comunque il modo per andare a un concerto di Jovanotti, il primo della sua vita.

“Jovanotti è un idolo per me, come faccio a spiegarlo…”, ha ammesso, “Io e le mie sorelle ascoltavamo sempre le sue canzoni, il primo concerto a cui sono stata era il suo: non avevo una lira nemmeno per battere la testa contro uno spigolo eppure non me lo sono persa. Quando l’ho visto sul palco, i miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime”. In seguito la cantante salentina ha avuto modo di incontrare Lorenzo Cherubini e di parlargli di persona. “E’ successo dopo un suo concerto che ovviamente non mi sono persa. Solo che quella volta, alla fine, dallo staff mi hanno detto di fermarmi per andarlo a conoscere. Beh, quando l’ho visto, neanche a dirlo, mi sono messa a piangere”.

Oggi Jovanotti è impegnato nel suo tour sulle spiagge e per complimentarsi con lui Alessandra gli ha mandato un messaggio proprio per sottolineare ancora una volta come le sue canzoni abbiano determinato molte fasi importanti della sua vita. “Gli ho scritto un messaggio. Dovevo assolutamente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me attraverso la sua musica. E così ho recuperato la forza”, ha ammesso Alessandra: “Non mi aspettavo una risposta, invece è arrivata ed è stato anche davvero gentile”. Tuttavia la risposta di Jovanotti resta top secret: “Cosa mi ha detto però lo custodisco per me”.