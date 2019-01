"Dalla tua parte", il nuovo singolo di Alessandra Amoroso da oggi in radio

"Dalla tua parte", questo il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso - contenuto nell'album '10' (già disco di platino) - che da oggi passerà in radio. Un brano che conta molto per lei e che, come la stessa cantante ha scritto su Instagram, la fa pensare a tante persone importanti della sua vita.

'Dalla tua parte', nuovo singolo Alessandra Amoroso

"Finalmente 'Dalla tua parte', il nostro nuovo singolo, da oggi è in radio! Mi è capitato di pensare a più persone mentre cantavo questa canzone... e ovviamente la Big Family è inclusa, più o meno come da 10 anni a questa parte. A mio modo vi amo", ha scritto Amoroso.

Il singolo è stato scritto da Federica Abbate, Cheope e Dario Faini. Il testo parla di eroi sconosciuti del quotidiano, che ogni giorno lottano. La Amoroso parla al femminile nel brano: l'eroe a cui si riferisce, dunque, è una donna.

L'uscita di questo singolo in radio, proietta la cantante direttamente al suo tour che partirà a marzo da Torino e terminerà in Sicilia, al Palasport di Acireale. Previste anche tappe al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano: "Sono molto impegnata sulla costruzione della scaletta - ha rivelato la Amoroso - aspettatevi circa due ore di spettacolo, sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da 10".