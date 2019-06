Alessandra Amoroso: "Mi fermo per un po'"

Mentre la collega Emma Marrone si dedica alla sua prima esperienza cinematografica con 'I migliori anni' di Gabriele Muccino, anche Alessandra Amoroso decide di prendersi una pausa dalla musica. “Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre", dice al Giornale la cantante, che negli ultimi mesi ha inanellato un successo dopo l'altro con 'Trova un modo', 'La Stessa', 'Dalla tua parte' e Mambo Salentino (oggi in testa alle classifiche dei tormentoni più passati in radio).

Pausa per Alessandra Amoroso: è tempo di nozze?

Sandrina (così la chiamano i fan più affezionati) si ritaglia dunque un momento di relax per ricaricare le batterie. Non è chiaro se la pausa coinciderà in concomitanza con l'estate o se si prolungherà ulteriormente. "Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…", dice. Che ci sia anche l'intenzione di metter su famiglia? Chissà, da tempo si vocifera di un possibile matrimonio dell'artista salentina con il produttore Stefano Settepani, a cui è legata da diversi anni.

Progetti per il futuro

Quanto al futuro, poi, ha le idee chiare. "Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più". E, circa la possibilità di un debutto all'estero, aggiunge: "Io non lo escludo! All’estero si fanno operazioni di questo genere basti pensare a Ed Sheeran che esce con un disco di duetti a luglio”.