Alessandra Amoroso, la dedica commovente al concerto di Casalino: "Grazie per essere entrato nella mia vita" (VIDEO)

Sold out il concerto di Roberto Casalino, sabato 23 novembre, all'Auditorium Conciliazione a Roma, prodotto da Mauro Atturo. Uno spettacolo emozionante che l'autore, per i suoi 10 anni di carriera, si è regalato e ha regalato al pubblico. A lui, invece, una bella emozione l'ha regalata la sua grande amica Alessandra Amoroso, per cui ha scritto due grandi successi come 'Sul ciglio senza far rumore' e 'Trova un modo'. Le hanno cantate insieme sul palco, complici, sforzandosi a trattenere la commozione. Poi la dedica della cantante ha disarmato Casalino: "Ti ringrazio per questo piccolo pezzo di vita che mi hai donato, perché per me significa tanto e per tanta gente significa tanto. Ti ringrazio di essere entrato nella mia vita, per tutto quello che fai, perché regali davvero tante emozioni".

Un grande show 'Il fabbricante di ricordi' - questo il nome del concerto, prodotto dall'imprenditore Mauro Atturo -, che ha regalato due ore di pura magia. Il pubblico ha applaudito a lungo l'interpretazione di tanti dei suoi molteplici successi, come 'L'Essenziale', scritta per Marco Mengoni (con cui vinse Sanremo 2013), 'Non ti scordar mai di me' e 'Novembre' portate al successo da Giusy Ferreri nel 2008, poi ancora 'Cercavo amore' e 'Mi parli piano' interpretati da Emma.

In platea tanti volti noti, amici di Roberto Casalino: Sofia Bruscoli e il compagno Marcelo Fuentes, Francesca Brienza, il musicista Mario Zamma, Monica Setta, Elisa D'Ospina, l'attore Alex Partexano, Miriam Fecchi, il duo comico Pablo e Pedro, Roberta Garcia, le gemelle Squizzato, il regista Christian Marazziti, Karim Proia con il marito e Vincenzo Merli. In prima fila Mauro Atturo e la compagna Elena, diventati genitori da pochi mesi della piccola Francesca. "Credo da sempre nel talento, artistico e professionale - ha dichiarato Atturo, C.E.O della 'Problem Solving', azienda leader nel teleselling, e campione di incassi con lo spettacolo teatrale 'Call Center 3.0' e con la coproduzione dei film 'Sconnessi', 'Compromessi sposi' - Mi ispirava l'idea di dare risalto alla sfida di Casalino, ovvero quella dell'autore che, solitamente 'posizionato' in zona più defilata rispetto agli occhi del grande pubblico, canti i suoi brani in prima persona. Trovo sia una scommessa interessante da portare avanti, dal momento che i compositori sono l'anima di un brano di successo".