Alessia Macari, un singolo in foggiano: "Mi vedo cantante"

Alessia Macari volta pagina. L'ex Ciociara di 'Avanti un altro' si lancia nel mondo della musica con il singolo tutto foggiano 'Cambiamo continente', scritto insieme al producer Mario Fanizzi e Alessio Bernabei (ex Dear Jack), disponibile sulle principali piattaforme.

"Ho sempre fatto musica - spiega a FoggiaToday la signora Kragl (un mese fa, proprio a Foggia, ha sposato il calciatore Oliver Kragl) - Ho avuto questa opportunità quando mi sono trasferita a Foggia e ho conosciuto Mario Fanizzi, che secondo me è uno dei migliori produttori che abbiamo in Italia, anche se ha vissuto in America: è bravissimo, ha la mente aperta e insieme abbiamo lavorato benissimo".

Le varie fasi di produzione e registrazione del singolo, che fa parte di un progetto più ampio, sono state raccolte in un piccolo documentario che verrà pubblicato domani, lunedì 1 luglio, sul canale youtube della showgirl. "E' stata un'avventura pazzesca, mi sono divertita moltissimo. La musica ha sempre fatto parte della mia vita", precisa.

"Ho studiato in una accademia molto importante a Dublino (la stessa di Bono Vox), poi la televisione è arrivata per caso, in Italia. La mia strada, quindi, è sempre stata la musica". Come si vede nel futuro? La risposta è pronta: "Mi vedo cantante, showgirl e attrice. Voglio fare tutto ciò che è spettacolo, penso di essere nata per fare questo".