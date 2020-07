AAA Cercasi Alvaro Soler, la prima estate senza il suo tormentone: che fine ha fatto?

Desaparecido. Alvaro Soler è il grande assente di questa estate in cui ad essere gettonato non è il suo tormentone - come sempre, ormai da anni a questa parte - ma la domanda: "Che fine ha fatto?". Se fino a qualche giorno fa non c'erano notizie su questa mancanza, adesso è il cantante spagnolo in persona a rispondere attraverso Instagram: "Finché non finisco di fare gli spaghetti con le vongole alla perfezione, non uscirò con un'altra canzone".

Parole ironiche - e un po' sgrammaticate - con cui il re dei tormentoni latini, che nessuno riesce nemmeno a immaginare con un maglione, tranquillizza i tanti fan italiani, da settimane preoccupati per la sua assenza: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di preoccupazione - scrive ancora - Ma sono impegnato! Sto mangiando e bevendo bene, mi sa che dobbiamo aspettare un po' di più la prossima canzone. Tanti baci". Niente niente rovinerà la piazza a Michael Bublè che finora a dicembre non ha mai avuto rivali? Sarebbe un bel colpo di scena, ma forse basterà attendere l'arrivo dell'autunno per ascoltare di nuovo Alvaro Soler, che sempre sui social dà un indizio: "E se il nuovo album si chiama Flamingo?". Il nome promette bene, nel frattempo, fino a ferragosto, si tira avanti con Baby K e compagnia bella, con quell'innegabile nostalgia di cintura, sol e dintorni.

Insomma, la mancanza di Alvaro Soler si sente, ma in questa strana estate post Covid il cantante farà come i saldi: arriva con un po' di ritardo, ma arriva.