Amedeo Minghi dall’ospedale: “Non ho il coronavirus”

Amedeo Minghi non ha il coronavirus. Poco dopo il video che questa mattina lo ha mostrato in ospedale con indosso una mascherina sanitaria, il cantante è tornato su Facebook per smentire categoricamente ogni riferimento al virus: “Non ho mai detto questa cosa, è falsa e priva di fondamento. Sono illazioni, ho parlato di altro. Si tratta di cose diverse, tante piccole cose che hanno creato disagio”, ha affermato.

“Non capisco perché abbiano pubblicato questa notizia senza conferma, tendenziosa e molto pericolosa perché i miei famigliari possono avere dei problemi. Dovrò intraprendere delle azioni contro chi ha scritto questa cosa perché è assolutamente falsa e molto offensiva”, ha aggiunto Minghi.

(Sotto, il video in cui Amedeo Mincghi precisa di non avere il coronavirus)

Amedeo Minghi ricoverato: "Avervi accanto è importante"

Amedeo Minghi, 72 anni, si è mostrato su Facebook dopo un periodo di assenza attraverso un video girato in ospedale. "Questa mascherina è per il coronavirus, bisogna sempre stare attenti. E' un grande piacere ritrovarvi su questa pagina che avete tanto amato e che spero possa continuare ", ha esordito durante la diretta pubblicata questa mattina facendo riferimento alla mascherina di protezione sanitaria indossata. "Questo video è per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a proseguire dialogo interrotto bruscamente. Ma sapete, quelli come me, un po' da risonanza magnetica, hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto e triste autolesionismo che guarda caso colpisce le persone che amiamo di più. Perché le persone che amiamo di più sono quelle che ci rimettono di più. Quindi, a parte i nipoti e i miei figli, ci siete voi".