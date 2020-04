Maria De Filippi lancia una frecciatina a Linus durante la finale di 'Amici': arriva la replica

Botta e risposta a distanza fisica, ma anche temporale, tra Maria De Filippi e Linus, con la prima che durante la finale di ‘Amici’ ha osservato come Radio Deejay non trasmetta i brani dei concorrenti del talent e il secondo che oggi, mercoledì 8 aprile, ha spiegato i motivi della scelta nel corso del suo programma radiofonico.

Il riferimento alla decisione del direttore artistico della radio in questione è stato fatto dalla conduttrice durante la finale del programma di venerdì 3 aprile, quando, ringraziando le emittenti che trasmettevano già i singoli dei cantanti in finale tra cui ‘Chega’ della vincitrice Gaia Gozzi, ha rivolto l’appunto a Rudy Zerbi che di Radio Deejay è speaker.

"Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!", il commento scherzoso di Maria, a cui qualche ora fa è seguita la spiegazione di Linus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Linus risponde a Maria De Filippi: “Da noi quando passano le canzoni sono già certificate”

Nel corso del suo programma ‘Deejay chiama Italia’ Linus ha finalmente mandato in onda il nuovo singolo di Gaia Gozzi senza però tralasciare la risposta per Maria De Filippi. "Vedi, Maria, le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. Da noi quando passano le canzoni sono già certificate", ha spiegato lo speaker, precisando anche di non aver alcun motivo personale per non trasmettere le canzoni di Gaia che considera “anche molto carina e brava”.