Amy Winehouse torna sul palco in forma di ologramma: presto un tour

Amy Winehouse, la giovane e amatissima cantante inglese morta nel 2011 a 27 anni come altre leggende della musica, tornerà sul palco nel 2019 in forma di ologramma. Lo ha annunciato il padre Mitch. L’occasione sarà un tour con una band di esseri umani.

I concerti avranno una durata da 75 minuti fino a due ore: “Crediamo che sia un modo meraviglioso per far rivivere ai fan di Amy le emozioni dei suoi live”, ha dichiarato il padre Mitch. La sua proiezione visiva “canterà” sulla base musicale grazie a tracce registrate in passato.

Non è la prima volta che un cantante scomparso si esibisce a forma di ologramma. E’ accaduto a Michael Jackson, al rapper americano Tupac Shakur ed a Roy Orbison.

L’intero ricavato del tour andrà alla ‘Amy Winehouse foundation’, un’associazione fondata dopo la morte della cantante che da anni si occupa di ragazzi in difficoltà e con problemi di droga.