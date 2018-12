Anastasio in tour dopo il trionfo a "X Factor": tutte le date

Dopo la vittoria all'ultima edizione di "X Factor" per Anastasio è arrivato il momento della sua prima tournée. "La fine del mondo tour 2019" parte da Milano il 22 marzo - dalla Santeria Social Club - e prosegue toccando altre 13 città italiane. I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 del 24 dicembre su ticketone.it e dalle ore 11.00 del 27 dicembre nei punti vendita abituali.

Studente ventunenne, Marco Anastasio non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l'urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana. Il suo primo singolo "La fine del mondo", prodotto da Don Joe, ha già conquistato il Disco D'oro, debuttato al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk e fa parte del suo Ep appena pubblicato per Sony Music. Oltre al singolo omonimo, nel disco anche i brani "Ho lasciato le chiavi", "Generale", "Un adolescente", "Autunno (feat. Bowland)" e "Costellazioni di Kekab"

La fine del mondo tour 2019 - Le date

22 marzo - Milano - Santeria Social Club

24 marzo - Bologna - Estragon

28 marzo - Firenze - Viper Theatre

29 marzo -Torino - Hiroshima Mon Amour

3 aprile - Roma - Largo Venue

5 aprile - Brescia - Latteria Molloy

11 aprile - Parma - Campus

12 aprile - Modena - Vox di Nonantola

13 aprile - Livorno - The Cage

17 aprile - Napoli - Duel di Pozzuoli

19 aprile - Bari - Demode’ di Modugno

24 aprile - Ancona - Mamamia di Senigallia

26 aprile - Perugia - Afterlife

27 aprile - Padova - Hall