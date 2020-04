Andrà tutto bene, la nuova canzone di Elisa e Paradiso scritta su Instagram

Elisa e Tommaso Paradiso pubblicano “Andrà Tutto Bene”, canzone scritta su Instagram durante il lockdown. Il titolo riprende lo slogan che nell’ultimo mese è stato adottato nella lotta contro il coronavirus. Tutti i proventi andranno a favore dell'emergenza Covid-19 contestualmente alla campagna Andrà tutto bene lanciata dal Ministero per i beni e le attività culturali (Mibact).

Il brano inedito 'Andrà tutto bene' è stato composto in questi giorni di isolamento in diretta Instagram da Elisa e Tommaso con i loro fan e donato per una campagna di raccolta fondi per la Protezione e Civile. La canzone ha avuto il contributo dei followers che, invitati da Paradiso, hanno inviato messaggi o frasi. "Questo pezzo è stato scritto insieme a voi in diretta su Instagram. "Con super emozione e orgoglio e sperando che questa canzone vi faccia tanta buona compagnia eccoci qua: andrà tutto bene", ha scritto Elisa su Instagram. "Venerdì sarà vostro. Andrà tutto bene", ha fatto eco Elisa.

"Un ringraziamento a Elisa e Tommaso Paradiso la loro canzone è un atto di generosità nei confronti del Protezione civile", dice il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini nel giorno in cui è stata pubblicato il primo spot della nuova campagna del Mibact 'Andrà tutto bene'.

