Paura per Andrea Bocelli, atterraggio d'emergenza

Una mattinata da dimenticare per Andrea Bocelli quella di lunedì 15 ottobre. Il tenore, atteso a Milano alla conferenza stampa per la presentazione del suo ultimo album, "Sì", è stato costretto a un atterraggio d'emergenza.

Arrivato con quasi due ore di ritardo, Bocelli si è scusato con i giornalisti e ha subito raccontato la disavventura: "Ho preso un elicottero ma siamo entrati in un banco di nebbia molto fitto e pericoloso e ho chiesto al pilota di atterrare immediatamente. Siamo finiti in un posto sperduto, non so dove, e lì abbiamo cercato un'auto".

Il viaggio, dunque, è proseguito in macchina dopo il grande spavento. "Quando stai su un elicottero e finisci dentro la nebbia, fama e successo non contano niente - ha spiegato il tenore - Mi sento un po' sconvolto".