Andrea Bocelli in concerto nel Duomo di Milano a Pasqua: la diretta streaming

La voce di Andrea Bocelli chiamata a riempire il Duomo di Milano e i cuori di milioni di persone la sera di Pasqua.

Il cantante ha raccolto l’invito della città di Milano e della Cattedrale per esibirsi in diretta a partire dalle 19, accompagnato dall’organista Emanuele Vianelli, esclusivamente sul canale YouTube dell’artista toscano. Il concerto di Andrea Bocelli è stato promosso e reso possibile dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo ed è prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al generoso contributo di YouTube. Bocelli partecipa in forma completamente gratuita, con la collaborazione di Almud e Maverick Managament.

Bocelli in concerto nel Duomo di Milano: la diretta streaming

A partire dalle 19 è possibile eseguire in diretta il concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano collegandosi al suo canale Youtube.

Concerto di Andrea Bocell nel Duomo di Milano: la scaletta

Per l’evento di Pasqua nel Duomo di Milano Bocelli ha scelto brani dal repertorio sacro francese e italiano, insieme a un inno in lingua inglese.

Ad aprire il concerto due invocazioni mariane: "Ave Maria" del compositore francese Charles Gounod (scritta a partire dal preludio n 1. in do maggiore dal primo libro del Clavicembalo ben temperato BWV 846 di Johann Sebastian Bach) e “Santa Maria” di Pietro Mascagni. A seguire l’inno eucaristico “Panis Angelicus” del francese César Franck e “Domine Deus”per tenore solo dalla Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini. In chiusura uno dei più famosi ninni cristiani in inglese: "Amazing Grace".

Questa quindi la scaletta:

Ave Maria di Bach/Gounod

Santa Maria di Mascagni

Panis Angelicus concepito da San Tommaso d’Aquino e musicato da César Franck

Domine Deus di Rossini

Amazing Grace

Concerto in Duomo, Bocelli: “Onorato e felice di rispondere sì all’invito”

“Nel giorno in cui celebriamo la fiducia in una vita che trionfa, sono onorato e felice di rispondere ‘sì’ all'invito della Città e del Duomo di Milano”, dice Bocelli.

“Credo nella forza di pregare insieme; credo nella Pasqua cristiana, un simbolo universale di rinascita di cui tutti hanno bisogno, che siano credenti o no, proprio ora. Grazie alla musica, trasmessa in streaming dal vivo, unendo milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante della Terra ferita, questa meravigliosa fucina internazionale che è motivo di orgoglio italiano. La generosa, coraggiosa, proattiva Milano e tutta l'Italia saranno di nuovo, e molto presto, un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti speriamo. Sarà una gioia vederlo, in Duomo, durante le celebrazioni pasquali che evocano il mistero della nascita e della rinascita”