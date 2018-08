Tentata rapina per Andrea Bocelli, ladri messi in fuga dalla domestica

La villa di Bocelli era già stata nel mirino dei ladri ad inizio luglio. In quell'occasione Bocelli si trovava in casa con la moglie e i figli. A dare l'allarme era stato il personale della sicurezza.

Come riporta PisaToday, a dare l'allarme è stata la domestica che ha visto la luce accesa nella depandance della Villa e si è accorta così del tentativo messo in atto dai ladri, con questi ultimi che, quando la donna si è messa a urlare, sono poi scappati. La domestica ha quindi chiamato il 113 e sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi.

