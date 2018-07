Andrea Bocelli, paura nella notte: ladri nella sua villa a Forte dei Marmi

Qualche ora prima, al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi, era andata in scena la sfilata benefica con le ultime collezioni pret-a-porter e i costumi della linea beachwear firmati Ermanno Scervino a sostegno dell' Andrea Bocelli Foundation , per la raccolta fondi a favore della scuola Giacomo Leopardi di Sarnano (Macerata), tra i comuni marchigiani devastati dal sisma del 2016.

Come riferisce Il Giorno, tutto si sarebbe consumato in una manciata di minuti, con i banditi che si ritrovano faccia a faccia con i vigilantes: "Botte, urla e poi la sirena dei carabinieri prontamente intervenuta sul posto", si legge sul quotidiano che ne ha dato notizia.

I ladri sono solo riusciti a forzare il cancello e a introdursi in giardino, prima di venire sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga.

Mentre camminava per Times Square, il cantante ha impugnato una chitarra e iniziato a esibirsi in un piccolo live a sorpresa che in pochi minuti ha radunato centinaia di persone. Come un vero artista di strada, Bocelli ha raccolto i soldi dei passanti, circa 500 dollari, e insieme a una donazione personale li ha donati alla comunità dei senzatetto