Spice girl, dopo vent'anni la girl band si riunisce con un accordo da 50 milioni di dollari

Le Spice Girl annunciano ufficialmente il loro ritorno sulla scena musicale a distanza di vent’anni. A darne la conferma è lo storico manager del gruppo, che ai media inglesi ha dichiarato: “Abbiamo avuto un pomeriggio meraviglioso … e ci sembra sia arrivato il momento giusto per esplorare nuove opportunità insieme.

È tutto vero, Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Chisholm e Melanie Brown torneranno insieme sul palco. E questo nuovo esperimento sembra valere milioni di dollari. L’accordo per la reunion, secondo quanto riportato dal tabloid inglese "The Sun", infatti, sarebbe costato 50 milioni di dollari.

Tra le clausole previste ce ne sarebbe una in particolare riguardante Victoria Beckham: alla cantante sarà garantita la possibilità di esibirsi in playback.

Poche ore dopo l’annuncio, sul profilo Instagram della Posh Spice è apparsa una foto che ritrae le cinque cantanti riunite, la prima immagine a distanza di cinque anni dove compaiono nuovamente insieme.

Le modalità con cui avverrà questa reunion ancora non si conoscono. Secondo il "The Sun" potrebbero apparire in uno show tv in Cina o fare un album con i loro più grandi successi. Non resta che attendere gli sviluppi di questo attesissimo ritorno, pronti per tornare a ballare sulle note delle canzoni di una delle band che più ha fatto perdere la testa alle generazioni degli anni '90.