Antonello Venditti choc al concerto: "Ieri sera ho rischiato di morire"

"Ho rischiato di non esserci". Così, in apertura del concerto di Roma, Antonello Venditti ha raccontato al pubblico un episodio che lo ha visto coinvolto la serata precedente.

Antonello Venditti: "Ho rischiato di morire"

Il cantante, sul palco del palazzo dello sport di Roma per festeggiare 70 anni, ha spiegato: "Ieri sera stavo per morire, un pezzo di carne non scendeva giù e il nostro maestro delle luci Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di Heimlich. Ora ho dolore al costato ma sono felice di essere qui con voi".

Poi un invito ad imparare le manovre di soccorso: "Imparate quella manovra - ha concluso Venditti - può salvare delle vite". A riportare l'episodio Repubblica.it.

Antonello Venditti in concerto

La serata di Roma ha visto ospiti Ultimo, Briga e Zucchero. Dopo due magnifici sold-out degli eventi 2018 di Roma, nel 2019 Venditti continua a festeggiare i 40 anni dello storico album "Sotto Il Segno dei Pesci" con un live tour nei principali palasport italiani. Dopo la data di ieri, l'artista si esibirà nella Capitale anche stasera sabato 9 marzo.