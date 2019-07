10 anni di Arena Derthona con i big della musica: sul palco Mannoia, Subsonica, Ex-Otago e Snarky Puppy

L'Arena Derthona compie dieci anni insieme ai big della musica. Quattro i nomi scelti quest’anno per festeggiare una decade di show di altissimo livello musicale: Fiorella Mannoia, Subsonica, Ex-Otago e Snarky Puppy. L'appuntamento è a partire dall’11 al 14 luglio a Tortona, in provincia di Alessandria.

Il programma di Arena Derthona 2019

Si parte con Fiorella Mannoia e il suo “Personale tour”, attesa sul palco del festival giovedì 11 luglio. Il 12 luglio, invece, sarà la volta dei Subsonica in tour con “8”, il loro ultimo lavoro discografico, seguiti dagli Ex-Otago in concerto sabato 13 con “La notte chiama tour”.

A chiudere le giornate di questa decima edizione, la super band americana Snarky Puppy (vincitrice di tre Grammy Awards), attesa domenica 14 luglio per l’unica data nel nord-ovest italiano del tour di presentazione del nuovo album Immigrance.

Questa edizione, la decima, è un punto di passaggio – dichiara Charly Bergaglio, Direttore Artistico di Arena Derthona. Nelle prime dieci abbiamo delineato quella che è stata - e lo sarà ancora di più in futuro - la caratteristica del nostro festival: la condivisione; del territorio, dei generi musicali, dei luoghi di spettacolo, delle esperienze culturali. Abbiamo avuto l’onore di ospitare sul nostro palco personaggi di altissimo livello come Chick Corea, Stefano Bollani, Pat Metheny, Burt Bacharach, Francesco De Gregori, Gino Paoli con Danilo Rea, Franco Battiato, Cesare Cremonini, Antonello Venditti, Cory Henry, Caparezza, che hanno attirato un pubblico eterogeneo, da quello più maturo e consolidato a quello più giovane, alla ricerca di nuovi suoni e nuovi protagonisti della scena. Il ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno reso possibile negli anni Arena Derthona sia per la parte istituzionale - Comune di Tortona, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona - sia le decine di sponsor privati, motore economico dal 2010 ad oggi e che sempre di più lo sarà in futuro. E soprattutto grazie alla nostra comunità, sempre pronta a recepire con curiosità le novità che abbiamo proposto negli anni."

Una programmazione ricca di musica per tutti i gusti per una nuova, esaltante, stagione di Arena Derthona. Da dieci anni a questa parte il festival ha significato musica, cultura e spettacolo a metà strada tra Torino, Genova e Milano. In dieci anni di concerti hanno calcato il suo palco le più importanti star della musica internazionale, da Anastacia passando per Burt Bacharach fino a Gino Paoli, Caparezza, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Chick Corea, Stefano Bollani, Pat Metheny, Cesare Cremonini ed Esperanza Spalding.