Paura per Aretha Franklin: "E' in fin di vita"

Ore di apprensione per Aretha Franklin, che secondo i media statunitensi sarebbe gravemente malata. A diffondere per primo la drammatica indiscrezione il sito Showbiz411: "Aretha è circondata dalla famiglia e dalle persone a lei care - ha scritto - Mancherà a tutti come madre, sorella, amica, cugina".

La regina del soul, 76 anni, sarebbe dunque in fin di vita nella sua casa di Detroit, anche se non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte dei familiari o del suo entourage.

Nel 2010 alla leggendaria cantante era stato diagnosticato un cancro. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da costringerla ad annullare sempre più impegni fino a ritirarsi dalle scene nel 2017. L'ultima performance pubblica, ricorda Showbiz411, risale all'agosto dello scorso anno, con l'esibizione al Philadelphia's Mann Center: "Uno show miracoloso - si legge - visto che Aretha stava già combattendo con la disidratazione e la mancanza di forze".