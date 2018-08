Aretha Franklin in gravi condizioni, fan organizzano una veglia di preghiera

I fan si stringono attorno ad Aretha Franklin, "gravemente malata" secondo quanto riportano i media americani. Mercoledì un gruppo di supporters della regina del soul si è riunito in preghiera per il suo stato di salute, presso la New Bethel Baptist Church di Detroit.

Nella chiesa battista dove aveva prestato servizio come pastore il padre della cantante, Clarence LaVaughn Franklin, scomparso nel 1984 all'età di 69 anni, sono accorse 75 persone, 10 ministri e diaconi di altre Chiese. Al momento non ci sono novità sulle condizioni della Franklin: la cantante è a casa, vigile e circondata dalla sua famiglia, che, come rivelato di recente dal nipote Tom, non perde la speranza di vederla guarire.

Intanto negli ultimi giorni Aretha Franklin ha ricevuto la visita di Stevie Wonder, dell'ex marito Glynn Turman e dell'attivista per i diritti civili Jesse Jackson.