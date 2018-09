Ariana Grande, il toccante gesto in memoria dell’ex fidanzato Mac Miller

A poche ore dalla notizia della tragica e improvvisa scomparsa del rapper Mac Miller, Ariana Grande che con lui aveva avuto una relazione durata due anni, ha condiviso una foto in bianco e nero del ragazzo ripreso dall’alto seduto sull’erba.

Nessuna parola in calce all’immagine, nessun commento che supportasse il ricordo che la pop star americana ha di lui con cui ha condiviso una parte importante della propria vita privata, ma anche professionale, considerando varie collaborazioni musicali e anche l’esibizione al concerto ‘One Love Manchester’ nel 2017.

Ariana Grande, le critiche social

Dopo l’annuncio della morte del rapper, il profilo Instagram di Ariana Grande è stato attaccato da quanti l’hanno accusata di essere, in parte, la causa del suo dolore.

Anche dopo la rottura, infatti, in molti avevano criticato Ariana - oggi fidanzata con Pete Davidson - per averlo “abbandonato” in un momento difficile della sua vita.

“Non sono una babysitter o una madre e nessuna donna dovrebbe sentirsi obbligata ad esserlo”, aveva detto la giovane all’indomani della fine di quella relazione. “Non penso cose cattive su di lei, anzi sono felice della sua storia e del fatto che sia riuscita a cambiare pagina. So che anche lei pensa lo stesso di me”, aveva commentato lui.

Segno che tra i due erano comunque rimasti stima e affetto, gli stessi che oggi Ariana ha espresso così, senza parole, solo con due occhi che la guardano.