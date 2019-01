Arrestato il rapper Chris Brown, l'ex di Rihanna accusato di stupro

Il rapper americano Chris Brown è stato arrestato a Parigi con l'accusa di stupro. L'indiscrezione, lanciata poche ore dopo l'arresto - lunedì mattina - sul sito della rivista Closer, è stata confermata dai media francesi. Il celebre cantante è stato denunciato da una ragazza di 24 anni per una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio.

La 24enne avrebbe conosciuto il rapper, 29 anni, in una discoteca di Parigi e lo avrebbe seguito con altre donne nella sua camera d'albergo in pieno centro. Secondo la denuncia la ragazza si sarebbe trovata sola con Brown che l'avrebbe violentata insieme a un amico e alla guardia del corpo. Tutti e tre si trovano in arresto.

Nel 2009 Chris Brown era stato accusato di violenza domestica ai danni dell'allora compagna Rihanna, aveva ammesso tutto ed era stato condannato a lavori di pubblica utilità.