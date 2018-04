Avicii, la famiglia del dj rompe il silenzio: “Non ne poteva più”

Avicii, dj 28enne tra i più famosi al mondo trovato morto venerdì scorso in Oman, “non ne poteva più” e “voleva la pace”: a scriverlo è la sua famiglia in una lettera aperta che lascia intendere - pur senza dirlo esplicitamente - che il giovane si sia suicidato.

Tim Bergling, questo il suo vero nome all’anagrafe, è stato ritrovato privo di vita a Mascate, la capitale del sultanato dell’Oman, dove si trovava da qualche giorno in vacanza con gli amici.

Avicii viene descritto come "una fragile anima artistica in cerca di risposte esistenziali, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava ad un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e fare la cosa che più amava: la musica", ha scritto la sua famiglia.

Ma è la frase successiva che lascia aperti i dubbi sulla causa della morte (si è parlato di suicidio, ma anche di una serie di problemi di salute dovuti in parte all'uso eccessivo di alcol): "Lottava con i suoi pensieri sul significato della vita, della felicità. Non ce la faceva più. Voleva trovare pace. Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è ritrovato, era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma schivava la luce dei riflettori. Tim sarai amato per sempre e ci mancherai. La persona che eri e la tua musica terranno viva la tua memoria. Ti vogliamo bene, la tua famiglia".

Una dichiarazione della polizia che nei gironi scorsi aveva comunque escluso la pista criminale, è attesa nei prossimi giorni, quando saranno noti i risultati delle analisi sul corpo.