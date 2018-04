Morte Avicii, la polizia esclude la pista criminale

E' mistero sulla tragica scomparsa di Avicii. Il corpo del famoso dj e produttore svedese, morto venerdì in Oman a 28 anni, ha subito due autopsie e gli inquirenti hanno scartato ogni pista criminale per quanto riguarda le cause del decesso. Lo ha riferito una fonte della polizia locale ad Afp.

"Conferiamo che non è seguita alcuna pista criminale - ha assicurato la fonte - Abbiamo tutte le informazioni e i dettagli relativi alla morte e a questo incidente".

L'agente di Avicii ha fatto sapere che non verranno divulgate ulteriori notizie sulla morte dell'artista. Il dj recentemente aveva parlato dei suoi problemi fisici innescati in parte dall'abuso di alcol. A Stoccolma migliaia di persone si sono riunite sabato nel centro della città per commemorare il giovane musicista.