Morte Avicii, l'ex fidanzata: "Non ci posso credere che non lo rivedrò più"

La morte di Avicii ha lasciato sbigottito il mondo della musica internazionale e non solo. Il dj e produttore svedese è morto venerdì in Oman, a 28 anni, per cause ancora ignote.

La sua ex fidanzata, Emily Goldberg, legata ad Avicii per due anni - fra il 2011 e il 2013 - ha utilizzato Instagram per ricordare il producer di Stoccolma: "'Dai tesoro, non arrenderti, scegli me e ti mostrerò il mio amore'. Questo è il testo di una canzone – scrive la ragazza – che Tim ha scritto per me". Emily ha poi aggiunto: "Nei due anni in cui siamo stati fidanzati, è stato il mio confidente più importante nonché il mio miglior amico. Non ci posso credere che non lo rivedrò mai più, grazie per le belle parole che mi avete scritto".

Infine, la toccante citazione di "Wake me up", una delle sue più famose hit: "Svegliami quando è tutto finito, perché non voglio che tutto ciò sia reale".