Il dj Avicii trovato morto: aveva 28 anni

Il musicista, produttore e dj svedese Avicii, celebre in tutto il mondo per il brano "Wake me up", è stato trovato morto oggi a Muscat, in Oman. La notizia è stata confermata dalla sua agente, che però non ha spiegato le cause della morte. L'artista si era ritirato dalle scene live nel 2016 per motivi di salute.

Il dj Avicii, nome d’arte del famoso dj svedese Tim Bergling, aveva 28 anni, ed è stato uno dei più famosi artisti di musica dance degli ultimi anni.

Avicii trovato morto in Oman

Avicii è stato uno dei più famosi produttori di musica dance degli ultimi anni, e ha collaborato tra gli altri con alcuni dei più famosi artisti della musica pop contemporanea, da Chris Martin a David Guetta. Una delle sue canzoni più famose, “Levels”, fu una delle più grandi hit del 2011. Ma Avicii divenne famoso in tutto il mondo nel 2013 grazie al brano "Wake me up", diventando uno dei dj più pagati del panorama musicale internazionale.

Secondo Forbes, nel 2014 aveva guadagnato 28 milioni di dollari. In carriera ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy, rispettivamente per "Sunshine", con David Guetta, e "Levels", il suo più grande successo. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP "Avicii (01)".

La famiglia è devastata e chiedie a tutti di rispettare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile. "Non saranno rilasciate altre dichiarazioni", ha scritto in una nota il suo agente.

Avicii: Wake me up

Avicii: Levels